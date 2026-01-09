La nuova campagna Primavera Estate 2026 di Prada è un inno all’era digitale

La campagna Primavera/Estate 2026 di Prada, intitolata “Image of an image”, esplora il rapporto tra moda e digitale. Ideata da Miuccia Prada e Raf Simons, con la collaborazione dell’artista Anne Collier, questa iniziativa mette in discussione il modo in cui le immagini vengono percepite e condivise nell’era digitale. Un progetto che invita a riflettere sul ruolo della fotografia e della comunicazione visiva nel contesto contemporaneo.

Si chiama "Image of an image" la nuova campagna Prada primavera estate 2026. Miuccia Prada e Raf Simons hanno chiesto all'artista americana Anne Collier un portfolio che scardina l'idea di campagna fashion nell'era digitale. L'artista, infatti, trasforma la campagna in un oggetto fisico. Tutte le composizioni in still-life raffigurano mani che sorreggono delicatamente le fotografie della collezione, scattate da Oliver Hadlee Pearch. "Image of an image", tutto sulla campagna Prada primavera estate 2026. i capi Prada sono indossati da un cast di attori e personalità: gli attori Levon Hawke, Nicholas Hoult, Damson Idris, Carey Mulligan e Hunter Schafer, la musicista John Glacier e la modella Liu Wen.

