La neve ferma la Nuova Sondrio | rinviata la gara contro lo Scanzorosciate

A causa delle abbondanti nevicate di questa mattina e del manto bianco ancora presente sul campo, la partita tra Nuova Sondrio e Scanzorosciate, valida per la seconda giornata di ritorno del girone B di serie D, è stata rinviata. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di giocatori e staff, in attesa di condizioni più favorevoli per lo svolgimento dell’incontro.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.