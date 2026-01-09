La neve ferma la Nuova Sondrio | rinviata la gara contro lo Scanzorosciate
A causa delle abbondanti nevicate di questa mattina e del manto bianco ancora presente sul campo, la partita tra Nuova Sondrio e Scanzorosciate, valida per la seconda giornata di ritorno del girone B di serie D, è stata rinviata. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di giocatori e staff, in attesa di condizioni più favorevoli per lo svolgimento dell’incontro.
