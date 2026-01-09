La neve ferma la Nuova Sondrio | rinviata la gara contro lo Scanzorosciate

A causa delle nevicate di questa mattina, la partita tra Nuova Sondrio e Scanzorosciate, prevista per oggi nel girone B di serie D, è stata rinviata. Il campo della Castellina, ancora coperto dal ghiaccio, non permette lo svolgimento regolare dell’incontro. La decisione è stata presa per garantire sicurezza e correttezza sportiva, in attesa di una nuova data per la disputa della gara.

A causa delle nevicate di questa mattina e del manto bianco che copre, anche nel pomeriggio di oggi, il campo della Castellina, è stata rinviata la gara tra Nuova Sondrio e Scanzorosciate, valida per la seconda giornata di ritorno del girone B del campionato di serie D.

