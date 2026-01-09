La musica è luce debutta domenica 11 gennaio al Palamostre
Il progetto “La Musica è Luce” prende il via domenica 11 gennaio al Palamostre, offrendo un ciclo di otto concerti gratuiti in diverse località regionali fino ad aprile 2026. L’iniziativa, con un evento speciale al teatro Miela di Trieste l’8 febbraio con Alesio Colautti, mira a valorizzare la musica come forma di luce che illumina le comunità.
Al via il progetto “La Musica è Luce”, che prevede un ciclo di otto concerti a ingresso libero (tranne quello al teatro Miela di Trieste dell’8 febbraio, dov’è prevista la partecipazione straordinaria di Alesio Colautti) in sette località regionali da gennaio ad aprile 2026. Il primo spettacolo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Solaro, da domenica 11 gennaio mercatino vintage una volta al mese
Leggi anche: L'11 gennaio scatta la domenica ecologica
"Si chiamavano . Svizzera nei documenti, luce negli occhi. Era iniziato l’anno nuovo. Musica che batteva forte, bicchieri al cielo, risate che coprivano tutto. Erano stretti l’uno all’altra. Ballavano. Urlavano il conto alla rovescia. In quel moment - facebook.com facebook
“Lo spettacolo ‘La musica è luce’ patrocinato da #RegioneFVG è un’esperienza multisensoriale che lancia un importante messaggio di inclusione attraverso la musica”. Così oggi a Trieste l’assessore @Pier_Roberti tinyurl.com/32n3v5p7 x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.