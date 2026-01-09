La musica è luce debutta domenica 11 gennaio al Palamostre

Il progetto “La Musica è Luce” prende il via domenica 11 gennaio al Palamostre, offrendo un ciclo di otto concerti gratuiti in diverse località regionali fino ad aprile 2026. L’iniziativa, con un evento speciale al teatro Miela di Trieste l’8 febbraio con Alesio Colautti, mira a valorizzare la musica come forma di luce che illumina le comunità.

Al via il progetto “La Musica è Luce”, che prevede un ciclo di otto concerti a ingresso libero (tranne quello al teatro Miela di Trieste dell’8 febbraio, dov’è prevista la partecipazione straordinaria di Alesio Colautti) in sette località regionali da gennaio ad aprile 2026. Il primo spettacolo. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

