La modella over novarese che ha vinto 26mila al gioco dei pacchi su Rai Uno

Donatella Poletti, modella over di San Maurizio d’Opaglio, ha vinto 26.000 euro nel gioco dei pacchi su Rai Uno. La partecipazione, avvenuta mercoledì 7 gennaio, ha portato alla sua famiglia un importante risultato economico. La sua storia ha suscitato interesse nella comunità locale, sottolineando come la fortuna possa sorridere anche nelle occasioni più inaspettate.

Un bel bottino da 26mila euro. Un gioco dei pacchi su Rai Uno fortunato per la novarese Donatella Poletti: la modella over, che ha sfidato la fortuna mercoledì 7 gennaio, è tornata nella sua San Maurizio d'Opaglio, precisamente frazione Sazza come lei stessa ha tenuto a dire, con 26mila euro.

