La moda rimane una presenza costante nell’evoluzione dell’icona Royal Kate Middleton. A oltre 40 anni, il suo stile si trasforma, adattandosi ai cambiamenti senza perdere eleganza. In occasione del suo 44° compleanno, il 9 gennaio 2026, la principessa del Galles dimostra come la raffinatezza possa essere senza tempo e naturale, senza bisogno di eccessi o spettacolarità.

Buon compleanno, Kate Middleton. 44 anni il 9 gennaio 2026, oggi la principessa del Galles non ha bisogno di puntare eccessivamente sulla propria immagine. Semmai, sta progressivamente sottraendo. Negli ultimi mesi infatti ha messo da parte il guardaroba prettamente bon ton che ricalca i classici schemi Royal del passato, costruendo un look più rigoroso, fatto di tailleur, camicie, giacche sartoriali, declinati in una palette misurata dove dominano i neutri. Rinuncia alla moda o riallineamento?

© Iodonna.it - La moda non sparisce dal radar dell’icona Royal per eccellenza: semmai, a oltre 40 anni, cambia funzione

