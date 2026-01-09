La mia Aura di dolcezza La Pasticceria del Viale rinasce grazie a Linda

La Pasticceria del Viale, storica attività di viale Italia 54 a Firenze, riapre sotto la guida di Linda, che porta avanti la tradizione con passione. Dopo 40 anni di esperienza, Vincenzo Carriero consegna il testimone, lasciando un’eredità di qualità e attenzione ai dettagli. La rinascita rappresenta un nuovo capitolo per questa pasticceria, mantenendo fede alle radici e offrendo ai clienti prodotti autentici e fatti con cura.

L'incoronazione le arriva direttamente da Vincenzo Carriero, che dopo 40 anni passati dietro al bancone della Pasticceria del Viale, la nota attività di viale Italia 54 accanto alla scuola Dante Alighieri, ha deciso di passare la mano. E il testimone l'ha prontamente raccolto Linda Strocchi, giovane pasticcera 33enne, alla prima avventura da imprenditrice, ma senza paura. "Non sarà facile, ma se non mi butto, non lo scoprirò mai – spiega proprio la Strocchi –. Quella che ho in mente sarà una pasticceria moderna, con dolci classici e rivisitati, ma anche macaron, lievitati e, ovviamente, le immancabili colazioni".

