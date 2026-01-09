La maggioranza risponde al comitato FuoriPista | Scelte basate su dati e responsabilità

In seguito alle dichiarazioni del comitato FuoriPista sulla delibera di riperimetrazione della Riserva e la Pista 4 a Fiumicino, i gruppi di maggioranza sottolineano l’importanza di un confronto trasparente e basato su dati concreti. L’obiettivo è mantenere un dialogo responsabile, informato e orientato a decisioni che rispettino gli interessi collettivi e le norme vigenti.

Fiumicino, 9 gennaio 2026 – In riferimento alle recenti posizioni espresse dal comitato Fuoripista, in merito alla delibera di riperimetrazione della Riserva e alla realizzazione della Pista 4 dell'aeroporto di Fiumicino, i gruppi consiliari di maggioranza ritengono opportuno intervenire "per riportare il confronto su un piano di chiarezza, responsabilità istituzionale e correttezza informativa" "Scelte basate su dati e responsabilità". "L'Amministrazione comunale, in collaborazione con le autorità competenti, ha esaminato con attenzione la documentazione tecnica presentata da ENAC. Le scelte assunte sono il risultato di un percorso istruttorio serio e consapevole, volto a garantire un equilibrio tra le esigenze di sviluppo infrastrutturale e la tutela ambientale del territorio.

