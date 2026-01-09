La M2 in Brianza sempre più vicina | i prossimi passi
Nel 2026, la M2 in Brianza rappresenterà un passo importante per il miglioramento delle infrastrutture locali. A dicembre, le amministrazioni coinvolte hanno approvato il piano di fattibilità, segnando una fase cruciale nella realizzazione dell’allungamento della linea. Questo progetto mira a migliorare la mobilità e a potenziare le connessioni nella zona, con un percorso definito e prossimi sviluppi da monitorare.
