La M2 in Brianza sempre più vicina | i prossimi passi

Nel 2026, la M2 in Brianza rappresenterà un passo importante per il miglioramento delle infrastrutture locali. A dicembre, le amministrazioni coinvolte hanno approvato il piano di fattibilità, segnando una fase cruciale nella realizzazione dell’allungamento della linea. Questo progetto mira a migliorare la mobilità e a potenziare le connessioni nella zona, con un percorso definito e prossimi sviluppi da monitorare.

