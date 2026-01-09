La Libreria Malavasi cambia casa | affitto raddoppiato e meno clienti per noi qui in via Santa Tecla non c’è più posto

La Libreria Malavasi annuncia il trasferimento dalla sede di via Santa Tecla a causa di un aumento del canone di affitto e di una diminuzione della clientela. Maurizio Malavasi, 78 anni, ha deciso di cercare una nuova collocazione per continuare la sua attività, evidenziando le sfide legate alla gestione di uno spazio commerciale in zona. La decisione sarà effettiva a febbraio 2026.

Milano, 9 gennaio 2026 – “A febbraio ce ne andiamo; qui per noi non c’è più posto”. Maurizio Malavasi, 78 anni, è chiaro, non gli piace fare troppi giri di parole. È il titolare della libreria che porta il suo nome, in via Santa Tecla. Un’attività storica, nata nel 1939, e che, per quasi novant’anni, è stata punto di riferimento per collezionisti e rivenditori di libri antichi. “Mio papà faceva il libraio generalista. Gli piaceva o ccuparsi indistintamente di natura, storia, arte, geografia, scienza, con un interesse prevalente per la letteratura dell’800’900. Dal ’75 sono subentrato io, allargando un po’ lo spettro dei volumi di cui ci occupavamo: mi sono spinto fino al XVI secolo, a opere che trattano la storia della medicina”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

