La lezione sindacale della Cisl alla Cgil | Maduro ha rimosso pure i nostri diritti

Nella recente lezione sindacale della Cisl alla Cgil, si evidenzia come il governo di Maduro abbia limitato anche i diritti dei lavoratori, accentuando le divisioni tra le sigle sindacali. Daniela Fumarola critica Maurizio Landini, sottolineando il sostegno alle popolazioni che si oppongono a regimi oppressivi. La vicenda riflette le complesse tensioni e divergenze tra le principali organizzazioni sindacali italiane.

Ennesima frattura tra le sigle. Daniela Fumarola bastona Maurizio Landini: «Sosteniamo popolazioni che si ribellano a feroci dittatori». Approvata la risoluzione che blocca eventuali altre azioni militari del tycoon a Caracas. The Donald: «Una vergogna». Liberati diversi prigionieri: si spera per Alberto Trentini.

