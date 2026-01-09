La crescente attenzione verso l’Artico riflette l’importanza strategica di questa regione, con leader come Starmer, Macron e Merz che sottolineano la necessità di rafforzare la presenza NATO. L’obiettivo è scoraggiare eventuali minacce, in particolare dalla Russia, e garantire stabilità e sicurezza. Un incremento della presenza militare e di capacità nella zona rappresenta una risposta essenziale alle tensioni e alle sfide geopolitiche emergenti nell’Artico.

“La Nato deve rafforzare la propria presenza nella regione” dell’ Artico “per scoraggiare avversari come la Russia “. E’ la proposta avanzata del premier britannico Keir Starmer nel corso del colloquio telefonico avuto con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, durante il quale si è parlato di sicurezza nella regione senza che fosse citata esplicitamente la Groenlandia, secondo quanto ha riferito Downing Street. Per i tre leader i pericoli maggiori continuano a provenire da est: “Gli attacchi in corso da parte della Russia in Ucraina, compreso l’uso di un missile balistico a medio raggio Oreshnik nell’Ucraina occidentale questa mattina, costituiscono un’ escalation inaccettabile “, hanno concordato Starmer, Macron e Merz nel corso della telefonata che ha avuto luogo a seguito della riunione della coalizione dei volenterosi del 6 gennaio a Parigi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Groenlandia? Per Starmer-Macron-Merz il pericolo viene dall’est: “La Nato si rafforzi in Artico per scoraggiare la Russia”

