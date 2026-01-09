La Grazia di Sorrentino nella longlist per gli Oscar UK
La Grazia di Sorrentino entra nella longlist degli Oscar nel Regno Unito, segnando un'importante riconoscimento internazionale per il film diretto da Paolo Sorrentino e interpretato da Toni Servillo. Questa selezione evidenzia l’attenzione della critica e del pubblico verso un’opera che approfondisce temi universali attraverso uno stile distintivo. L’inclusione nella longlist rappresenta un passo significativo nel percorso verso le possibili nomination agli Oscar.
Mentre si parla di possibili premiazioni per La Grazia, il cinema è pronto ad accogliere l'ultimo film di Toni Servillo e Paolo Sorrentino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Se Toni Servillo è così convincente ne La grazia di Paolo Sorrentino, se guardandolo crediamo davvero che sia il presidente della Repubblica, è merito anche degli altri attori. In teatro è una cosa che succede abbastanza spesso: chi interpreta il re è il re non s - facebook.com facebook
