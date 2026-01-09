La grande illusione | niente è cambiato il mondo non ha mai avuto un diritto internazionale

La frase “Sta crollando il diritto internazionale” è spesso ripetuta in situazioni di crisi globale. Tuttavia, questa affermazione rischia di nascondere una realtà più complessa: il mondo non ha mai avuto un sistema di diritto internazionale completamente stabile e uniforme. In questa riflessione, si analizza come le aspettative e le realtà si confrontino, evidenziando le sfide e le ambiguità di un contesto globale in continua evoluzione.

C'è una frase che si sente ripetere come un mantra moralistico ogni volta che esplode una crisi internazionale: "Sta crollando il diritto internazionale". E la si pronuncia con il tono di chi denuncia un sacrilegio, come se l'ordine mondiale si fosse regolato per decenni su un principio sacro, neutrale, condiviso da tutti i popoli civilizzati. Ma la verità è che quella formula è una comoda illusione, una narrazione per anime belle. Il cosiddetto "diritto internazionale", preso sul serio e raccontato come un assoluto, semplicemente non esiste. Non è mai esistito. Esiste semmai la forza, il prestigio, la deterrenza, la capacità di imporre conseguenze, e il fatto che ogni regola funziona solo finché i più forti decidono che funzioni.

