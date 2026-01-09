La gogna mediatica può uccidere | l' allarme dell' ex Vippona ad Antonio Medugno

Nathaly Caldonazzo, attrice e showgirl, interviene sulla vicenda di Antonio Medugno, sottolineando i rischi della gogna mediatica. In un suo intervento, l’ex coinquilina ha condiviso di aver consigliato Medugno dopo la denuncia contro Alfonso Signorini, evidenziando come l’esposizione mediatica possa avere conseguenze gravi. La sua testimonianza apre una riflessione sull’impatto dell’attenzione pubblica nel mondo dello spettacolo.

Una delle ex coinquiline di Antonio Medugno ha rivelato di avergli parlato subito dopo la sua denuncia contro Alfonso Signorini, dandogli anche alcuni consigli che il modello avrebbe poi messo in pratica Nathaly Caldonazzo, attrice e showgirl italiana, è tornata a parlare della sua esperienza televisiva nel programma di Canale 5. Intervistata da Lollo Magazine, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha ripercorso il suo percorso all'interno della Casa, soffermandosi sia sugli aspetti umani del reality sia sui rapporti nati durante il programma, in particolare quello con Antonio Medugno, con il quale ha condiviso la stessa edizione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

