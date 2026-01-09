La furbata di Pavlovic | scava e rovina il dischetto prima del rigore di Stanciu – Video

Nel match tra Milan e Genoa, Pavlovic ha attirato l’attenzione per una mossa insolita: scavare e rovinare il dischetto prima del rigore di Stanciu. Un gesto che ha suscitato discussioni, ma che non ha avuto conseguenze dirette sul risultato finale. Questo episodio, catturato in un video, evidenzia un comportamento fuori dal comune, lontano dalle consuete dinamiche di gioco, e invita a riflettere sulle situazioni imprevedibili dello sport.

Il Milan ha evitato la sconfitta contro il Genoa anche grazie a Strahinja Pavlovic. E non perché abbia segnato un gol decisivo o perché abbia salvato un gol sulla linea. In un video ripreso dalla curva si nota un dettaglio che potrebbe aver influito nell'errore dal dischetto di Stanciu durante Milan-Genoa, match terminato 1-1 con l'errore del calciatore genoano su rigore al 99esimo. Sul finire del match, prima che il giocatore del Genoa andasse a calciare il tiro dagli undici metri, Pavlovic ha scavato una buca con il piede cercando di rovinare il punto di battuta, quattro volte col piede sinistro e due col destro.

