La forza di una donna, anticipazioni dal 12 al 17 gennaio. Enver, esasperato dall’atteggiamento di Sirin, decide di allontanarla. I preparativi per la festa in onore di Doruk sono in pieno fermento, ma un imprevisto rischia di rovinare quella che dovrebbe essere una giornata speciale per il bambino. Enver, esasperato dall’atteggiamento di Sirin, decide di . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - La forza di una donna, anticipazioni al 17 gennaio: Enver allontana Sirin

Leggi anche: La forza di una donna Anticipazioni 24 ottobre 2025: Sirin smaschera Hatice con Enver!

Leggi anche: La forza di una donna, le anticipazioni: Hatice ed Enver iracondi per colpa di Sirin!

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La forza di una donna, le trame dal 12 al 17 gennaio; “La forza di una donna”, le trame dal 5 al 10 gennaio 2026; La Forza di una Donna: anticipazioni sabato 3 gennaio! i figli vogliono vivere con Sarp; La forza di una donna, puntate dal 1 al 5 settembre: anticipazioni.

La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 12 al 17 gennaio 2026: Bahar e Ceyda aggrediscono Sirin! - Ecco tutte le Anticipazioni delle Puntate de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5, in onda dal 12 al 17 gennaio 2026. msn.com