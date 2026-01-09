La fiamma olimpica tra novarese e Vco | il percorso completo

La fiamma olimpica attraverserà il Piemonte, passando per Novara e il VCO. Il percorso completo si snoda fino a Verbania, il 13 gennaio, segnando un momento importante per la regione. Un itinerario che unisce tradizione e sport, coinvolgendo diverse comunità lungo il tragitto.

La fiamma olimpica attraverserà il Piemonte, per arrivare a Novara e il 13 gennaio e proseguire il suo viaggio nella nostra regione fino a Verbania.La fiamma toccherà Borgomanero, Gozzano, Verbania, le Isole Borromee, Baveno, Stresa e infine Arona. A Verbania l'arrivo è previsto alle 12 del 14. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

