La fiamma olimpica tra novarese e Vco | il percorso completo
La fiamma olimpica attraverserà il Piemonte, passando per Novara e il VCO. Il percorso completo si snoda fino a Verbania, il 13 gennaio, segnando un momento importante per la regione. Un itinerario che unisce tradizione e sport, coinvolgendo diverse comunità lungo il tragitto.
La fiamma olimpica attraverserà il Piemonte, per arrivare a Novara e il 13 gennaio e proseguire il suo viaggio nella nostra regione fino a Verbania.La fiamma toccherà Borgomanero, Gozzano, Verbania, le Isole Borromee, Baveno, Stresa e infine Arona. A Verbania l'arrivo è previsto alle 12 del 14. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Roma accoglie la Fiamma Olimpica: il percorso completo e i punti migliori per vederla il 6 dicembre
Leggi anche: Roma accoglie la Fiamma Olimpica: il percorso completo e i punti migliori per vederla il 6 dicembre
Olimpiadi: la torcia si accende a Novara e nel Vco il 13 e 14 gennaio; La fiamma olimpica arriva a Novara; Il Passaggio della Fiamma Olimpica in Piemonte: emozioni e eventi per Milano Cortina 2026; La Fiamma Olimpica a Novara il 13 gennaio.
La fiamma olimpica tra novarese e Vco: il percorso completo - La fiamma olimpica attraverserà il Piemonte, per arrivare a Novara e il 13 gennaio e proseguire il suo viaggio nella nostra regione fino a Verbania. novaratoday.it
Accesa la fiamma olimpica, via ai Giochi di Milano-Cortina 2026 | VIDEO - Gli occhi del mondo puntati nel bosco sacro dell'antica Olimpia dove videro la luce i Giochi Olimpici quasi tre millenni fa: è stata accesa intorno alle ore 11. ilgiornale.it
Fiamma olimpica: storia e significato della cerimonia ad Antica Olimpia - Vi siete mai chiesti la storia della fiamma olimpica e perché continua a emozionare il mondo da millenni? vogue.it
La Fiamma Olimpica attravresa la Calabria
Oggi la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 ha fatto tappa a Modena. Centinaia di persone hanno accolto il suo passaggio nel centro storico tra applausi e fotografie. La 32ª tappa del viaggio è arrivata in città intorno all’ora di pranzo. Il percorso ha attraver - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.