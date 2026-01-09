La fiamma olimpica arriva a Novara

Il 13 gennaio, Novara accoglierà la fiamma olimpica, simbolo di pace e unità attraverso lo sport. L’evento coinvolgerà cittadini, atleti e istituzioni in un momento di condivisione e entusiasmo, sottolineando l’importanza dei valori olimpici. La città si prepara ad ospitare questa significativa tappa, promuovendo un’atmosfera di partecipazione e rispetto, in linea con lo spirito delle Olimpiadi.

Martedì 13 gennaio la fiamma olimpica arriverà a Novara.La città si prepara all’evento coinvolgendo cittadini, atleti e istituzioni in un clima di festa e celebrazione sportiva.Il programma La giornata si aprirà al mattino con l’allestimento del Villaggio Olimpico in Piazza Martiri della Libertà. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina, a gennaio la fiamma olimpica arriva a Novara Leggi anche: La Fiamma Olimpica arriva a Parma Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. E' atteso per martedì il passaggio della Fiamma Olimpica a Novara; Martedì passa da Novara la Fiamma olimpica dei Giochi olimpici di Milano-Cortina; Il percorso della Fiamma Olimpica: dove è stata e dove passerà; Il Passaggio della Fiamma Olimpica in Piemonte: emozioni e eventi per Milano Cortina 2026. Il giorno del passaggio della fiamma olimpica: tappe, mappa, percorso e divieti - Partenza in mattinata da Massa in direzione La Spezia, poi il viaggio lungo la Riviera di Levante raggiungendo Rapallo. genovatoday.it

Olimpiadi invernali, la Fiamma Olimpica arriva a Torino. Domenica la staffetta, ecco chi sono i tedofori - 001 tedofori arriverà a Torino domenica 11, dopo i passaggi ad Alba, Asti e Moncalieri e un momento cel ... torino.corriere.it

Fiaccola olimpica cercasi: a Novara i tedofori restano un mistero (ma qualcuno può uscire allo scoperto) - Cortina 2026, atteso a Novara martedì 13 gennaio per l’ultima tappa piemontese, si avvicina. lavocedinovara.com

La fiamma olimpica arriva ad Amalfi

Oggi la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 ha fatto tappa a Modena. Centinaia di persone hanno accolto il suo passaggio nel centro storico tra applausi e fotografie. La 32ª tappa del viaggio è arrivata in città intorno all’ora di pranzo. Il percorso ha attraver - facebook.com facebook

Paolo Simoncelli con la Fiamma Olimpica: una corsa di famiglia e ricordi. Il video x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.