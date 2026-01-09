La Fiamma Olimpica richiama l’attenzione su tematiche di prevenzione e salute. In Italia, oltre 3,5 milioni di persone hanno utilizzato sostanze stupefacenti nell’ultimo anno, con l’Emilia-Romagna che registra consumi superiori alla media nazionale, principalmente tra i giovani. Un’attenzione condivisa per promuovere informazione e interventi efficaci a tutela della salute pubblica.

In Italia oltre 3,5 milioni di persone hanno fatto uso di sostanze stupefacenti nell’ultimo anno e l’Emilia-Romagna continua a collocarsi stabilmente sopra la media nazionale per consumi, soprattutto tra i più giovani. È in questo contesto che a Rimini si è svolta un’importante iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione promossa dall’Associazione Mondo Libero dalla Droga, in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica. La tappa riminese ha rappresentato un momento significativo per richiamare l’attenzione di cittadini, famiglie e giovani sul tema delle droghe e sulle conseguenze reali che il loro uso comporta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Fiamma Olimpica accende l’attenzione su prevenzione e salute

