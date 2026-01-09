La Fiamma Olimpica accende l’attenzione su prevenzione e salute
La Fiamma Olimpica richiama l’attenzione su tematiche di prevenzione e salute. In Italia, oltre 3,5 milioni di persone hanno utilizzato sostanze stupefacenti nell’ultimo anno, con l’Emilia-Romagna che registra consumi superiori alla media nazionale, principalmente tra i giovani. Un’attenzione condivisa per promuovere informazione e interventi efficaci a tutela della salute pubblica.
In Italia oltre 3,5 milioni di persone hanno fatto uso di sostanze stupefacenti nell’ultimo anno e l’Emilia-Romagna continua a collocarsi stabilmente sopra la media nazionale per consumi, soprattutto tra i più giovani. È in questo contesto che a Rimini si è svolta un’importante iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione promossa dall’Associazione Mondo Libero dalla Droga, in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica. La tappa riminese ha rappresentato un momento significativo per richiamare l’attenzione di cittadini, famiglie e giovani sul tema delle droghe e sulle conseguenze reali che il loro uso comporta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Milano-Cortina, si accende la fiamma olimpica
Leggi anche: La Fiamma Olimpica accende Parma: emozioni e sport in piazza Garibaldi
Musica, sport e condivisione con Coca-Cola per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Verona - Cola sarà tra gli elementi più iconici: un’esperienza itinerante di luce, suono e movimento che accompagnerà i tedofori ... veronasera.it
La Fiamma Olimpica accende la Puglia e la Basilicata: ventinove comuni attraversati verso Milano Cortina 2026 - Il 29 dicembre diretta su TRM Network da Castelmezzano per il passaggio della staffetta olimpica tra borghi e città simbolo della regione ... trmtv.it
La Fiamma Olimpica arriva in Puglia: ecco tutte le tappe - Si parte il 29 dicembre da Altamura, per poi proseguire verso il Salento e risalire attraversando Brindisi, Bari e Foggia ... rainews.it
Questa mattina Modena ha accolto la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026. Con la scorta anche dei nostri agenti il corteo dei tedofori ha attraversato il centro salutato dai tanti cittadini presenti. La fiamma olimpica ha poi proseguito il suo cammino ver - facebook.com facebook
Paolo Simoncelli con la Fiamma Olimpica: una corsa di famiglia e ricordi. Il video x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.