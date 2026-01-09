La discesa dei demoni del monte | s' incendia Monteaperta

Il 10 gennaio, nel borgo di Monteaperta, si terrà la discesa dei demoni, un evento che unisce tradizione, folklore e spettacolo tra fuoco e leggende. A partire dalle 15, i mercatini e i chioschi saranno aperti, mentre l’evento principale inizierà alle 17. Un’occasione per vivere un momento autentico e coinvolgente nel cuore di Monteaperta, in un’atmosfera ricca di storia e mistero.

