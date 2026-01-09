La discarica dentro l’Arsenale militare di La Spezia e la bonifica attesa da 20 anni

La discarica di Campo in Ferro, situata nell’Arsenale militare di La Spezia, è al centro di un intervento di bonifica atteso da oltre vent’anni. La presenza di materiali inquinanti stoccati senza controllo ha suscitato preoccupazioni ambientali e richieste di intervento. L’eventuale tombatura rappresenta un passo importante per la tutela dell’area e la tutela ambientale della zona, dopo anni di attese e problematiche ambientali.

La notizia della possibile tombatura della discarica di Campo in Ferro, all'interno dell' Arsenale militare marittimo della Spezia, nella zona al confine con la borgata marinata di Cadimare, per decenni utilizzata per lo stoccaggio fuori norma di un ingente quantitativo di materiale inquinante, ha scatenato un putiferio. "Ribadiamo fermamente che il sito va completamente bonificato e non tombato", ha attaccato il presidente di Legambiente La Spezia Stefano Sarti. "In sostanza le tonnellate di materiali tossico nocivi che sono tutt'ora stoccati in quell'area rimarranno a contatto con falde e infiltrazioni marine", afferma l'associazione Murati vivi che gli abitanti della borgata Marola, a breve distanza dalla discarica, hanno fondato nel 2010.

