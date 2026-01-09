La danza torna protagonista al Testori con La bella addormentata del Russian Classical Ballet
La stagione di danza al Teatro Diego Fabbri prosegue con la rappresentazione di
La stagione di danza del Teatro Diego Fabbri prosegue martedì 20 gennaio con un capolavoro del balletto classico: "La Bella Addormentata", portato in scena dal Russian Classical Ballet, la cui direzione artistica è guidata da Evgeniya Bespalova. Eseguito dalle principali compagnie mondiali. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
