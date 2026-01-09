La crescita al rallentatore Il nostro Pil da provincia del sud Siamo al 94esimo posto su 107

Pesaro e Urbino si colloca al 94° posto su 107 province italiane per crescita del PIL nel 2026, evidenziando un rallentamento dello sviluppo economico. La provincia, tradizionalmente meno dinamica, affronta sfide che influenzano la ripresa e la crescita futura. Analizzare i fattori in gioco è fondamentale per comprendere le prospettive e individuare possibili strategie di rilancio.

di Alice Muri Pesaro e Urbino è tra le province italiane nelle quali è prevista una minor crescita di Pil per il 2026. Ultima in classifica tra tutti i territori provinciali delle Marche ma anche di tutte quelle che si trovano nel Centro Italia. E' quanto emerge dallo studio pubblicato dalla Cgia di Mestre relativo all'andamento e alle previsioni per il Prodotto interno lordo delle province italiane. Nel dettaglio, per quanto riguarda Pesaro e Urbino, nel 2026 è previsto un incremento dello 0,34% rispetto all'anno precedente, quando in Italia la crescita attesa è dello 0,66% mentre nelle Marche, anch'essa tra le ultime regioni in classifica, si prevede una crescita dello 0,42%.

