La conferenza sui segreti dell’Edipo Re, tenuta da Elena Lissoni e dai curatori delle Gallerie d’Italia, si svolgerà a Trezzo. L’evento approfondirà il capolavoro di Giuseppe Bossi, attualmente esposto al museo milanese in occasione della mostra

La storica dell’arte Elena Lissoni e i curatori della Gallerie d’Italia saranno a Trezzo per una conferenza sull’ Edipo Re, il capolavoro di Giuseppe Bossi di proprietà del Comune, prestato al museo milanese per la mostra "Eterno e visione. Roma e Milano capitali del Neoclassicismo " (aperta fino al 6 aprile). Per conoscere tutti i segreti dell’opera, l’appuntamento è per sabato 17, alle 15, in sala degli Specchi. "Il dipinto racconta il valore artistico del nostro patrimonio comunale – dice Alessandra Monzani, assessore alla Cultura –. La presenza della tela e la sua collocazione all’interno della prestigiosa esposizione sottolineano il suo valore e sono motivo di grande orgoglio per la città". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

