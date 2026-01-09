La Collezione d’Arte della Città Metropolitana di Napoli sabato 10 gennaio su Mezzogiorno Italia- RAI 3

Sabato 10 gennaio, su RAI 3, la Collezione d’Arte della Città Metropolitana di Napoli sarà protagonista a “Mezzogiorno Italia”. L’evento offrirà un approfondimento sul patrimonio pittorico tra Ottocento e Novecento, all’interno delle nuove sale del Complesso di Santa Maria la Nova. Un’occasione per scoprire le eccellenze artistiche della città e il valore della collezione pubblica in un contesto di grande rilievo culturale.

Un viaggio nel patrimonio pittorico tra Ottocento e Novecento, dalle nuove sale del Complesso di Santa Maria la Nova su RAI 3.. I dipinti della Collezione d'Arte della Città Metropolitana di Napoli saranno i protagonisti della seconda puntata del 2026 della trasmissione RAI "Mezzogiorno Italia " in onda sabato 10 gennaio su RAI 3 dalle ore 10:55. Dalle nuove sale espositive del Complesso monumentale di Santa Maria la Nova a Napoli, inaugurate lo scorso mese di dicembre, uno sguardo sulle opere d'arte, acquisite nel corso di due secoli, dall'ex Provincia di Napoli soprattutto attraverso le Promotrici d'Arte, esposizioni che permettevano agli artisti dell'epoca di presentare i propri lavori.

