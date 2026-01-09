La coalizione dei sindaci democratici nelle città assalite dagli agenti federali
La recente uccisione di Renee Good ha spinto i sindaci democratici delle città coinvolte a esprimere chiaramente il loro dissenso verso le azioni delle forze dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Questa situazione evidenzia le tensioni tra amministrazioni locali e federalismo, sottolineando l’importanza di un dialogo aperto e rispettoso tra istituzioni per garantire la tutela dei cittadini e il rispetto dei diritti fondamentali.
L’omicidio di Renee Good ha portato i sindaci democratici a prendere una posizione netta sulle squadre dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice). Non solo quello di Minneapolis (dove è avvenuto l’omicidio) . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
