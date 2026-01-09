La città piange Carlo Bini uno dei ’padri’ dell’Olimpic Pallamano

La città di Massa Marittima piange la scomparsa di Carlo Bini, figura di spicco nel mondo della pallamano locale. Con i suoi 82 anni, Bini lascia un ricordo importante come uno dei padri fondatori dell’Olimpic Pallamano. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità sportiva e per chi ha condiviso con lui anni di passione e dedizione.

MASSA MARITTIMA Lutto nel mondo sportivo massetano per la morte di Carlo Bini, che si è spento all'età di 82 anni. Bini era stato uno dei fondatori della locale squadra' Olimpic, impegnata nella pallamano ed è stato presidente dello stesso sodalizio dal 1980 fino al 2009 quando decise di ritirarsi dall'attività. Conosciuto in città oltre che per la passione per questa disciplina sportiva con la squadra che, sotto la sua presidenza, ha centrato importanti traguardi, pure per aver gestito, a lungo, una cartolibreria, prima con la famiglia poi da solo, nella zona alta della città. Lì era facile incontrarlo e parlare dell'Olimpic e della importanza, a livello nazionale che la squadra aveva assunto.

