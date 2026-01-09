La città ducale della Pentapoli Alle origini di un territorio potente
Rimini, storicamente nota come città ducale della Pentapoli, custodisce un patrimonio ricco di secoli di storia. Il volume
Una macchina del tempo per scoprire la Rimini di più di mille anni fa. Non si parla di una nuova invenzione scientifica, ma del volume Rimini città ducale della Pentapoli. Processi di trasformazione del paesaggio rurale in Romània dal Tardoantico al Basso Medioevo, di Daniele Sacco, docente di archeologia cristiana, tardoantica e medievale dell’Università Carlo Bo di Urbino. L’opera, nata da un’intensa attività di ricerca archeologica, topografica e geomorfologica durata oltre cinque anni, verrà presentata oggi (ore 17.30) dall’autore – in dialogo con la storica medievista Elisa Tosi Brandi – alla biblioteca Gambalunga, nell’ambito della rassegna ‘Libri da queste parti’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: “Libri da queste parti”: Daniele Sacco presenta il volume “Rimini città ducale della Pentapoli"
