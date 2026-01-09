La Cina accelera sullo sviluppo dei servizi meteo per il settore energetico

La Cina sta potenziando i servizi meteorologici dedicati al settore energetico, con l’obiettivo di migliorare la previsione e la gestione delle risorse. L’Amministrazione meteorologica cinese ha annunciato un’accelerazione degli sforzi per sviluppare un sistema integrato, al fine di supportare in modo più efficace le attività energetiche e garantire maggiore affidabilità e sicurezza.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La Cina sta accelerando gli sforzi per istituire un sistema completo di servizi meteorologici per il settore energetico, ha dichiarato giovedì l'Amministrazione meteorologica cinese. L'amministrazione, in collaborazione con l'Amministrazione nazionale dell'energia, ha emanato una serie di linee guida per rafforzare i servizi meteorologici lungo l'intera filiera energetica, dalla produzione alla fornitura, dallo stoccaggio alla vendita. Le linee guida delineano 20 compiti specifici finalizzati alla creazione di operazioni meteorologiche per il settore energetico lungo l'intero processo, all'offerta di servizi per tutti gli scenari e al rafforzamento del sostegno multi-fattoriale.

