La Ciaspolenta per conquistare il Monte Nerone

La “Ciaspolenta” è un’esperienza pensata per esplorare il Monte Nerone in modo originale e autentico. Inserita nel progetto RI-GEN, che promuove la rigenerazione culturale e sociale dei Comuni di Apecchio e Piobbico, questa attività offre l’opportunità di scoprire il territorio attraverso un approccio che unisce natura, tradizione e gastronomia. Un’occasione per vivere il Monte Nerone in modo nuovo, immersi nella cultura locale e nelle sue eccellenze.

Nuovo anno, nuove esperienze. All'interno del progetto RI-GEN: Borghi per la rigenerazione, il programma di rigenerazione culturale e sociale che unisce i Comuni di Apecchio e Piobbico domani viene proposta una attività inedita e curiosa, ideale per scoprire il Monte Nerone non solo dal punto di vista sportivo e naturale ma anche da quello dell'aloenogastronomia. Gianluca Dormicchi - Natura Trekking Marche e Chef Roberto Dormicchi Triglia di Bosco propongono la Ciaspolenta. "Una ciaspolata pomeridiana adatta a tutti (purché siate persone forti, dinamiche e sportive oltre che ovviamente in piena salute e adeguatamente attrezzate) in cima a Monte Nerone – spiega Gianluca Dormicchi –, dove spazi ed orizzonti si fanno infiniti, la neve disegna scenari da favola ed il tramonto è di una bellezza disarmante.

