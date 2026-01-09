La Casa della Comunità può aspettare | la Regione frena per mancanza di personale

La realizzazione della Casa della Comunità a San Giorgio di Nogaro è temporaneamente sospesa dalla Regione a causa di carenze di personale. Sebbene non si tratti di una chiusura definitiva, il rinvio rappresenta un ritardo importante per i servizi previsti. La richiesta dei Comuni della Bassa friulana rimane, ma l’avvio delle attività dovrà attendere ulteriori risorse e interventi.

Non è una chiusura definitiva, ma un rinvio che pesa. La Casa della Comunità spoke a San Giorgio di Nogaro, chiesta a gran voce dai Comuni della Bassa friulana, dovrà attendere. La Regione non dice no, ma chiarisce che prima occorre rendere pienamente operative le strutture già previste dalla. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

