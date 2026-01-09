La Boxing Club non si ferma. Riapre la sede a Santo Stefano.

La Boxing Club di Santo Stefano Magra riapre la propria sede, offrendo nuovamente spazi dedicati all’attività sportiva. Fondata nel 2001, l’associazione Boxing-Class La Spezia si impegna a mantenere viva la passione per il pugilato, anche dopo i recenti danni causati dall’allagamento della vecchia sede. La nuova struttura rappresenta un’opportunità per gli appassionati di continuare ad allenarsi in un ambiente sicuro e accogliente.

Chi li ferma quelli della Boxing-Class La Spezia! L’associazione sportiva dilettantistica fondata nel 2001 dal direttore sportivo Andrea Prassini, dopo i recenti ed ingenti danni subiti dall’allagamento della vecchia sede è pronta ad inaugurare, sempre a Santo Stefano Magra, una nuova location di allenamento. Appuntamento per il vernissage oggi alle 18 in viale Pozzoli angolo via Arzelà in particolare per il corso di pugilato (amatori e agonisti). Le difficoltà non sono bastate a ‘vincere’ l’audacia, la costanza e la perseveranza del maestro Prassini e del suo team di allenatori ed atleti, che da anni lo seguono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

