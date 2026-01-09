La Benetton di Michael Schumacher all'asta | vale una fortuna un dettaglio la rende unica

Tra il 23 e il 30 gennaio, all'asta sarà messa in vendita la storica Benetton di Michael Schumacher, simbolo del suo primo successo in Formula Uno a Spa. Un pezzo di storia automobilistica che, grazie a un dettaglio particolare, si distingue dalle altre. Un'opportunità per collezionisti e appassionati di possedere un elemento rappresentativo di un’epoca importante nel motorsport.

La storica Benetton del primo successo di Schumacher in Formula Uno a Spa sarà battuta all'asta tra il 23 e il 30 gennaio.

