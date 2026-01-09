La beffa dei treni anticipati
Moroni Trenord ha annunciato l’adozione del nuovo orario invernale, con più collegamenti verso Genova e il Piemonte, e un miglioramento complessivo del servizio. Tuttavia, l’anticipazione dei treni non permette di anticipare anche l’uscita dal lavoro, lasciando alcuni pendolari con aspettative deluse. Un aggiornamento che mira a migliorare la mobilità regionale, pur mantenendo alcune limitazioni pratiche per gli utenti.
Moroni Trenord anticipa i treni. Peccato non possa anticipare anche l’uscita dal lavoro! Trenord ha annunciato con orgoglio l’introduzione dell’orario invernale: più collegamenti verso Genova, più treni per il Piemonte, più efficienza, più modernità. Un trionfo di ‘’più’’. Peccato che, come spesso accade, ogni ‘’più’’ nasconda un ‘’meno’’. E quel ‘’meno’’ riguarda, manco a dirlo, la linea Stradella-Milano. Nascosto tra le righe del comunicato, come una postilla scomoda, c’è infatti un dettaglio cruciale: per fare spazio ai nuovi collegamenti, i treni in partenza da Milano verso Stradella verranno tutti anticipati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
La beffa dei treni anticipati - Trenord ha annunciato con orgoglio l'introduzione dell'orario
