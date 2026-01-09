La beffa dei treni anticipati

Moroni Trenord ha annunciato l’adozione del nuovo orario invernale, con più collegamenti verso Genova e il Piemonte, e un miglioramento complessivo del servizio. Tuttavia, l’anticipazione dei treni non permette di anticipare anche l’uscita dal lavoro, lasciando alcuni pendolari con aspettative deluse. Un aggiornamento che mira a migliorare la mobilità regionale, pur mantenendo alcune limitazioni pratiche per gli utenti.

