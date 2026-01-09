La Befana mantiene la promessa | dopo la neve arriva in festa a Riccione Paese

La Befana arriva a Riccione Paese, confermando la sua visita dopo i giorni di neve e freddo. Domenica 11 gennaio, l’evento si svolgerà come previsto, offrendo un momento di tradizione e comunità per residenti e visitatori. Un'occasione per condividere un momento di festa in un contesto autentico e semplice, mantenendo vivo il rito della tradizione italiana.

Ha mantenuto la sua promessa e, nonostante la neve e il gelo degli scorsi giorni, la Befana è finalmente pronta a fare il suo ingresso a Riccione, domenica 11 gennaio. La vecchina più amata dai bambini non si è fatta scoraggiata dalle avversità meteo che lo scorso 6 gennaio hanno imposto un rinvio. LA BEFANA RECUPERA LA MANCATA DISCESA NEL GIORNO DELL' EPIFANIA. PLANERA' INFATTI DOMENICA PROSSIMA, 11 GENNAIO, ALLE ORE 10:00, IN PIAZZA FOSSE ARDEATINE.

