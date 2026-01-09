L' 11 gennaio scatta la domenica ecologica

L’11 gennaio 2026 si terrà la prima domenica ecologica dell’anno a Parma. Dalle 8.30 alle 18.30, saranno in vigore restrizioni al traffico entro l’anello delle tangenziali, come previsto dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030). Questa misura mira a ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria, promuovendo pratiche più sostenibili e contribuendo alla tutela ambientale della città.

Domenica 11 gennaio 2026 è una domenica ecologica, con limitazioni al traffico dalle 8.30 alle 18.30, entro l'anello delle tangenziali, nell'ambito delle misure antismog adottate dal Comune di Parma che discendono dal nuovo PAIR2030 – Piano Aria Integrato Regionale.

