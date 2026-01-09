Kylian Mbappe DISPONIBILE per la finale di Supercoppa conferma Xabi Alonso con l’attaccante che arriverà in Arabia Saudita venerdì

Xabi Alonso ha confermato la disponibilità di Kylian Mbappe per la finale di Supercoppa spagnola tra Real Madrid e Barcellona, prevista per domenica in Arabia Saudita. L’attaccante arriverà in Arabia Saudita venerdì, garantendo così la sua partecipazione all’importante appuntamento. Questa notizia è stata accolta con neutralità sui social, senza commenti polemici, sottolineando l’aspetto sportivo dell’evento.

2026-01-09 00:24:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Kylian Mbappe sarà disponibile per la finale di Supercoppa spagnola del Real Madrid contro il Barcellona domenica con l’attaccante che arriverà in Arabia Saudita venerdì. Mbappe era assente per la semifinale di giovedì contro l’Atletico Madrid a causa di un infortunio al ginocchio, ma i suoi compagni di squadra del Real hanno comunque prevalso 2-1 contro i rivali raggiungendo la finale. Dopo aver inizialmente suggerito che Mbappe avrebbe saltato la durata del torneo a quattro squadre in Medio Oriente, l’allenatore Xabi Alonso ora dice che il 27enne si unirà alla squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

