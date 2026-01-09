Kylian Mbappe DISPONIBILE per la finale di Supercoppa conferma Xabi Alonso con l’attaccante che arriverà in Arabia Saudita venerdì
Xabi Alonso ha confermato la disponibilità di Kylian Mbappe per la finale di Supercoppa spagnola tra Real Madrid e Barcellona, prevista per domenica in Arabia Saudita. L’attaccante arriverà in Arabia Saudita venerdì, garantendo così la sua partecipazione all’importante appuntamento. Questa notizia è stata accolta con neutralità sui social, senza commenti polemici, sottolineando l’aspetto sportivo dell’evento.
2026-01-09 00:24:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Kylian Mbappe sarà disponibile per la finale di Supercoppa spagnola del Real Madrid contro il Barcellona domenica con l’attaccante che arriverà in Arabia Saudita venerdì. Mbappe era assente per la semifinale di giovedì contro l’Atletico Madrid a causa di un infortunio al ginocchio, ma i suoi compagni di squadra del Real hanno comunque prevalso 2-1 contro i rivali raggiungendo la finale. Dopo aver inizialmente suggerito che Mbappe avrebbe saltato la durata del torneo a quattro squadre in Medio Oriente, l’allenatore Xabi Alonso ora dice che il 27enne si unirà alla squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: Milan, sospiro di sollievo per Leao: l’attaccante ‘vede’ la Supercoppa in Arabia Saudita
Leggi anche: Xabi Alonso: «Non possiamo aggrapparci solo ai gol di Mbappé, dobbiamo essere più costanti»
Real, Mbappé salta Supercoppa per infortunio; Infortunio per Kylian Mbappé.
Real Madrid, infortunio Mbappé: il francese salta la Supercoppa di Spagna - L'attaccante francesce costretto a saltare la Supercoppa di Spagna per una distorsione al ginocchio sinistro. sport.sky.it
Real, corsa contro il tempo: si cercherà di recuperare Mbappe per la Supercoppa - Il Real Madrid spera di avere Kylian Mbappé disponibile per la Supercoppa di Spagna, mentre le speranze di. tuttomercatoweb.com
Infortunio al ginocchio per Kylian Mbappé: il Real Madrid lo perde per almeno 3 settimane, salterà la Supercoppa di Spagna - Stop di almeno tre settimane da inizio 2026 per Kylian Mbappé, è questo l'esito degli esami che hanno riscontrato una distorsione al ginocchio sinistro. eurosport.it
Xabi Alonso: "Gobe Kylian Mbappe zai zo Saudi Arabia, kuma akwai yiyuwar ya kasance a wasan arshe." #kylianmbappe #realmadrid #saudiarabia - facebook.com facebook
#CopaDelRey FT : Talavera 2-3 Real Madrid Mazorra 80' Di Renzo 90+1' - Kylian Mbappe 41' (P), 88' Stiepovich 45+2' (OG) #Simplysports x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.