Kiev senza riscaldamento dopo un attacco russo lanciato anche un missile Oreshnik

Dopo un attacco russo che ha coinvolto anche un missile Oreshnik, Kiev si trova senza riscaldamento in molte zone. I bombardamenti, che hanno causato almeno quattro vittime, hanno colpito circa metà degli edifici residenziali, portando il sindaco a chiedere agli abitanti di considerare temporaneamente l’uscita dalla città. La situazione evidenzia le conseguenze dei recenti attacchi e l’impatto sulla vita quotidiana dei cittadini.

Massicci bombardamenti russi hanno causato almeno quattro morti e lasciato senza riscaldamento metà degli edifici residenziali della capitale ucraina Kiev, spingendo il sindaco a invitare gli abitanti a lasciare temporaneamente la città.

Sindaco di Kiev ai residenti, 'buio e gelo, lasciate la città se potete - Il sindaco di Kiev invita "i residenti della capitale che hanno la possibilità di lasciare temporaneamente la città per recarsi in luoghi dove sono disponibili fonti alternative di energia elettrica e ... quotidiano.net

Mosca lancia il missile ipersonico Oreshnik su Leopoli, Kiev senza luce e acqua - Kiev è rimasta senza corrente elettrica e acqua dopo i raid russi nella notte che hanno danneggiato 20 palazzi. ansa.it

#Ucraina appello del sindaco di Kiev: "La metà dei condomini di Kiev, quasi 6 mila, è attualmente senza riscaldamento a causa dei danni causati dal massiccio attacco nemico. Anche l'approvvigionamento idrico della città è interrotto". x.com

#Russia #Ucraina La Capitale #Kiev è in quasi totale oscurità a seguito degli attacchi russi. Molti residenti sono rimasti senza elettricità e riscaldamento per quasi un giorno intero. - facebook.com facebook

