Kiev senza riscaldamento dopo un attacco russo lanciato anche un missile Oreshnik

Dopo un attacco russo che ha coinvolto anche un missile Oreshnik, Kiev si trova senza riscaldamento in molte zone. I bombardamenti, che hanno causato almeno quattro vittime, hanno colpito circa metà degli edifici residenziali, portando il sindaco a chiedere agli abitanti di considerare temporaneamente l’uscita dalla città. La situazione evidenzia le conseguenze dei recenti attacchi e l’impatto sulla vita quotidiana dei cittadini.

