Kiev senza luce e acqua il sindaco agli abitanti | Se potete andatevene

A Kiev mancano luce e acqua, con il sindaco che invita gli abitanti a lasciare la città se possibile. Nel frattempo, la Russia ha lanciato un missile ipersonico Oreshnik contro Leopoli, nell’ovest dell’Ucraina, segnando un’ulteriore escalation nel conflitto e una sfida diretta all’Occidente. La situazione rimane complessa e preoccupante, con ripercussioni sulla stabilità regionale e internazionale.

Roma, 10 gennaio 2026 – La Russia lancia il suo primo missile ipersonico Oreshnik a Leopoli, nell’ovest dell’Ucraina, a pochi chilometri dal confine con l’Unione europea e la Nato, e getta un vero e proprio guanto di sfida all’Occidente. Le cancellerie europee condannano il gesto e attendono una reazione da Donald Trump. Il presidente Zelensky chiede nuove armi e la Russia gonfia il petto, minacciando nuovi attacchi per difendersi da “un ordine mondiale impazzito”. Zelensky: Russia ignora sforzi diplomatici e colpisce civili e infrastrutture Ma la capitale Kiev affronta, stremata, l’ennesima notte di bombardamenti e combatte la sua personale battaglia per la sopravvivenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kiev senza luce e acqua, il sindaco agli abitanti: “Se potete andatevene” Leggi anche: Oltre 100mila persone senza acqua, luce e riscaldamento a Kharkiv. Sugli asset congelati Mosca minaccia: «Se vanno a Kiev, risponderemo» Leggi anche: Mosca lancia il missile ipersonico Oreshnik su Kiev, la capitale senza luce e acqua Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Nell'Ucraina più di un milione di famiglie senza acqua e luce; La Russia avverte: «Forze europee in Ucraina obiettivi legittimi». Raid su reti energetiche: un milione di famiglie senza luce; Zelensky avverte gli ucraini: Nuovo massiccio attacco russo in arrivo nella notte - Ucraina: pioggia di missili e droni nella notte, colpita Leopoli; Ucraina: Kiev, un mln famiglie senza acqua né luce dopo raid russi. Kiev senza luce e acqua, il sindaco agli abitanti: “Se potete andatevene” - Bombardamenti russi sull’Ucraina, 4 morti e 19 feriti nella capitale. msn.com

