Kief boccia Stengs | Non ha fatto nulla

Calvin Stengs, arrivato con aspettative elevate, finora non ha lasciato il segno al Pisa. La sua esperienza in campo si è rivelata del tutto insoddisfacente, come sottolineato anche da un ex calciatore nerazzurro di nazionalità olandese, che ha commentato la situazione. La sua avventura nel club toscano sembra ancora senza una svolta, evidenziando le difficoltà di un percorso finora privo di risultati concreti.

L’avventura di Calvin Stengs al Pisa è stata fino a ora deludente. O meglio, definire deludente qualcosa che non c’è mai stato di fatto risulta difficile. Lo ha dichiarato anche un grande ex nerazzurro che con il trequartista condivide la nazionalità olandese. All’interno del programma KieftJansenEgmondGijp la Scarpa d’Oro, al Pisa dal 1983-86: "Sono dispiaciuto che anche questa esperienza non sia andata a buon fine. Con Stengs non è venuto fuori nulla". Parole dure, ma d’altronde la parabola del calciatore continua ad apparire discendente. Dall’ottima stagione 202324, nella quale ha guidato il Feyenoord di Arne Slot in Eredevisie e in Champions League, non si è più ripreso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

