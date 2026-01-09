Kevin Behrens impazzisce durante l'amichevole e aggredisce un compagno | Piccolo mostro
Durante un'amichevole tra Lugano e Viktoria Plzen, Kevin Behrens ha mostrato un comportamento insolito, aggredendo un compagno di squadra e pronunciando il soprannome
Episodio assurdo durante l'amichevole tra Lugano e Viktoria Plzen, con l'esperto Behrens fuori controllo contro un compagno di squadra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In merito all’episodio disdicevole che ha visto protagonisti Kevin Behrens e Georgios Koutsias nel corso dell’amichevole contro il FC Viktoria Plzen, il FC Lugano stigmatizza l’accaduto con fermezza e annuncia sanzioni. Maggiori in x.com
