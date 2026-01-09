Kevin Behrens impazzisce durante l'amichevole e aggredisce un compagno | Piccolo mostro

Durante un'amichevole tra Lugano e Viktoria Plzen, Kevin Behrens ha mostrato un comportamento insolito, aggredendo un compagno di squadra e pronunciando il soprannome

In merito all’episodio disdicevole che ha visto protagonisti Kevin Behrens e Georgios Koutsias nel corso dell’amichevole contro il FC Viktoria Plzen, il FC Lugano stigmatizza l’accaduto con fermezza e annuncia sanzioni. Maggiori in x.com

Per restare nella scia di Thun e San Gallo servivano i tre punti. E Kevin Behrens, al 91.o... - facebook.com facebook

