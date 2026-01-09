Kessie Juve | il centrocampista piace molto ai bianconeri ma c’è un ostacolo enorme nella trattativa

Kessie, centrocampista ex Milan, è nel mirino della Juventus, che ne apprezza le qualità. Tuttavia, la trattativa incontra un ostacolo significativo che rischia di rallentare o bloccare il trasferimento. La situazione richiede attenzione e approfondimenti, poiché le condizioni attuali impediscono di definire un accordo in tempi brevi. Restano da seguire gli sviluppi per capire se e come si potrà superare questa difficoltà.

Kessie Juve: il calciatore ex Milan piace parecchio alla Vecchia Signora, ma c’è un ostacolo enorme che blocca la trattativa. La Juve scandaglia il mercato internazionale alla ricerca di opportunità vantaggiose per innalzare il livello qualitativo del centrocampo in vista della seconda parte di stagione. Il nome che stuzzica maggiormente la fantasia della dirigenza è quello di Franck Kessié. Essendo in scadenza di contratto con gli arabi a fine stagione, l’ex rossonero rappresenta un profilo gradito alla Juventus per rinforzare la mediana a campionato in corso, garantendo muscoli e inserimenti alla squadra di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kessie Juve: il centrocampista piace molto ai bianconeri, ma c’è un ostacolo enorme nella trattativa Leggi anche: Samardzic Fiorentina, il centrocampista piace molto a Vanoli: le ultimissime sulla trattativa con l’Atalanta Leggi anche: Kessié Juve, ghiotta occasione già per gennaio: i bianconeri osservano, il centrocampista non rinnoverà con l’Al Ahli? C’è un’importante novità Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La Juventus ha in pugno Guido Rodriguez: manca l'ok di Spalletti. Kessie idea per giugno; Juve, ritorno di fiamma per Kessie: l'ex Milan vuole l'Europa. Le cifre dell'operazione; Chiesa-Juve, sono già giorni chiave: la cifra che vuole il Liverpool. Vlahovic, si rifà sotto il Milan; Calciomercato Juventus, Rodriguez-Kessie: bivio bianconero. Chiesa, la richiesta del Liverpool - Rumor. Juve, Kessiè piace, ma c'è il problema ingaggio - Ahli a fine stagione, Franck Kessiè, centrocampista classe 1996 della nazionale ivoriana, sarebbe un profilo gradito alla Juventus ... tuttojuve.com

Romano: “Kessié non lascerà l’Al Ahli a gennaio. A giugno il centrocampista ivoriano sarà di fronte ad un bivio” - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Franck Kessié che piace alla Juventus: "Parto dalla situazione di Franck Kessié perché il nome ... tuttojuve.com

La Juventus ha in pugno Guido Rodriguez: manca l'ok di Spalletti. Kessie idea per giugno - La Juventus ha in pugno il centrocampista argentino del West Ham, per il quale manca ancora l'ok definitivo di Spalletti. sport.sky.it

#Kessie resta un obiettivo di #calciomercato della #Juventus per rinforzare il centrocampo. "Il giocatore non lascerà l'Al-Ahli a gennaio. L'ivoriano piace molto ai bianconeri, ma c'è la possibilità di un rientro in Europa solamente in estate", le parole di Rom - facebook.com facebook

#Kessie #Juve L'aggiornamento di #Romano x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.