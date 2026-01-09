Kate Middleton il 9 gennaio 2026 compie 44 anni Ecco come festeggerà e quali regali potrebbe ricevere Leggi su Amicait

Il 9 gennaio 2026, Kate Middleton spegnerà 44 candeline. In questo articolo, scoprirai come si prepara a festeggiare e quali regali potrebbe ricevere. Dopo un periodo difficile segnato da complicazioni di salute, il suo compleanno rappresenta un momento di riflessione e di celebrazione della sua resilienza. Leggi su Amica.it per conoscere tutti i dettagli.

Oggi, 9 gennaio, Kate Middleton compie 44 anni. Per la principessa del Galles si tratta di un compleanno importante, decisamente più felice degli ultimi due, quando si trovò ad affrontare un’operazione importante all’addome e a scoprire, in tale occasione, di avere un cancro. La royal family britannica non ha reso noto come la futura regina festeggerà il lieto evento. Si presume, come sempre accade tra i Windsor, in famiglia. Molto probabilmente al Forest Lodge, la nuova casa nei pressi del Castello di Windsor in cui la donna vive da dicembre con il principe William e i loro tre figli. E dove è tornata ieri dopo la visita a sorpresa, a Londra, del Charing Cross Hospital. 🔗 Leggi su Amica.it

