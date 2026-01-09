Kate Middleton è la Royal del momento Re Carlo le conferisce maggiori responsabilità Keir Starmer si affida a lei per riconquistare Donald Trump  

“C aterina la Grande”, così la chiamano i media britannici. Nonostante non sia ancora ufficialmente una regina, Kate Middleton ha già fatto storia nella monarchia inglese e oggi che festeggia i suoi 44 anni con il marito William e i figli George, Charlotte e Louis nella nuova residenza di Forest Lodge, a Windsor, è cosciente di star attraversando un periodo d’oro. Il cancro che, due anni fa, aveva seriamente rallentato i suoi ritmi è finalmente in remissione e le ha permesso di buttarsi a capofitto nel lavoro. E un recente sondaggio condotto in Gran Bretagna l’ha rivelata ancora una volta la Royal più popolare di tutti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Kate Middleton è la Royal del momento. Re Carlo le conferisce maggiori responsabilità. Keir Starmer si affida a lei per (ri)conquistare Donald Trump

