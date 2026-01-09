Kate Hudson difende l’esperienza in sala | Il cinema è un’arte che conta davvero
Kate Hudson ribadisce l'importanza dell'esperienza in sala, sottolineando come il cinema rappresenti un'arte fondamentale. L'attrice evidenzia il valore culturale e artistico della visione cinematografica in sala, difendendo la distribuzione dei film nei cinema tradizionali. La sua posizione mette in luce l'importanza di preservare l'arte cinematografica come momento di partecipazione condivisa e di qualità, anche di fronte alle sfide del panorama digitale.
L'attrice ha difeso la distribuzione dei lungometraggi nella sala cinematografica, sottolineando l'importanza e il valore artistico della Settima Arte. Intervistata da The Hollywood Reporter, Kate Hudson ha approfondito il suo percorso artistico al cinema, ammettendo di aver vissuto una carriera tra alti e bassi ma affermando di aver amato moltissimo l'arte cinematografica. Nota soprattutto per aver recitato in commedie romantiche, Kate Hudson ha dichiarato di aver sempre creduto che il successo fosse ad un film o ad un ruolo di distanza e non ha mai smesso di avere fede nell'importanza dell'esperienza della visione in sala di un lungometraggio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
