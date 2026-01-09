Kat Dennings scansionata da Marvel nei film su Thor | Ora possono usarmi ovunque

Kat Dennings, nota per il ruolo di Darcy Lewis nei film di Thor e in WandaVision, potrebbe tornare a interpretare il suo personaggio in futuri progetti Marvel. La sua presenza nei film precedenti e la recente attenzione mediatica suggeriscono possibilità di nuove apparizioni nell'universo Marvel, ampliando così la sua collaborazione con la casa cinematografica. Restiamo in attesa di eventuali annunci ufficiali riguardo a ulteriori partecipazioni dell’attrice nei prossimi film o serie.

Dopo i tre film su Thor e la presenza in WandaVision, l'interprete di Darcy Lewis potrebbe fare ritorno in nuovi progetti Marvel. a sua insaputa. Kat Dennings ha rivelato di essere stata scansionata da Marvel durante la sua partecipazione ai film su Thor e inserita nel sistema. Il suo ritorno nell'MCU potrebbe essere imprevisto e senza la necessità della sua presenza fisica. Dennings ha fatto il suo ingresso nell'MCU nel 2011 in Thor, dove interpretava il ruolo di Darcy Lewis, assistente dell'astrofisica Jane Foster (Natalie Portman). Successivamente è apparsa in Thor: The Dark World, Thor: Love and Thunder e nella serie WandaVision, dove il suo personaggio ha ottenuto a sua volta una laurea in astrofisica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

