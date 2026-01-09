Juventus vs Cremonese ventesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La sfida tra Juventus e Cremonese, valida per la ventesima giornata della Serie A 2025/2026, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. I bianconeri mirano alla qualificazione in Champions League, mentre i lombardi cercano punti per mantenere la categoria. Ecco le probabili formazioni e le modalità di visione dell'incontro.

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I bianconeri inseguono la qualificazione in Champions League, ma sognano anche qualcosa in più, mentre I lombardi vogliono strappare punti salvezza. Juventus vs Cremonese si giocherà lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 20.45 presso lo Juventus Stadium. JUVENTUS VS CREMONESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bianconeri sono tornati nei piani alti del campionato con 36 punti in 19 giornate. La vittoria è praticamente d’obbligo per mettere al sicuro la corsa Champions e sognare qualcosa in più, essendo a tre punti dal Milan secondo e due dal Napoli terzo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

