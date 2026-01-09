Juventus Vlahovic accelera verso il rientro

Dusan Vlahovic sta progressivamente migliorando le sue condizioni fisiche, secondo quanto riportato da Tuttosport. Il calciatore della Juventus sta accelerando il percorso di recupero in vista di un possibile rientro in campo. Restano da monitorare gli sviluppi, ma l’attesa è di vedere Vlahovic tornare a disposizione dei bianconeri nel prossimo futuro.

Il recupero di Vlahovic In base a quanto scritto da Tuttosport, le condizioni di Dusan Vlahovic stanno migliorando significativamente. anticipando di 2-3 settimane il rientro. Questo anticipo potrebbe permettere a Vlahovic di tornare in campo già a metà febbraio. Nonostante ciò, il serbo è ai saluti della sua avventura in

