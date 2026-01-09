Juventus sondaggio per Chiesa | il Liverpool frena sul prestito

La Juventus sta valutando un possibile ritorno di Federico Chiesa, avviando contatti esplorativi con il Liverpool, che al momento mostra disponibilità a considerare un prestito. La situazione è ancora in fase preliminare, e si attendono sviluppi per comprendere le eventuali opportunità di reintegro del giocatore in rosa.

La Juventus torna a sondare il terreno per Federico Chiesa. Nelle ultime ore il club bianconero ha avviato contatti esplorativi per valutare la fattibilità di un ritorno a Torino, incassando una prima disponibilità da parte del giocatore. Il nodo è la formula. Luciano Spalletti apprezza il profilo e ne ha avallato l'idea, ma dalla trattativa con il Liverpool emerge una distanza chiara: la Juventus ha chiesto un prestito, mentre i Reds spingono per una cessione a titolo definitivo e non aprono, al momento, a soluzioni temporanee. Il dossier resta aperto ma in salita. Senza un cambio di posizione da parte degli inglesi, l'operazione rischia di arenarsi.

Juventus, sondaggio per Chiesa: il Liverpool apre ma solo a titolo definitivo - C'è stato un sondaggio dei bianconeri per un possibile ritorno di Federico Chiesa con la formula del prestito, e anche il Napoli ha preso informazioni. sport.sky.it

Chiesa-Juve, sono già giorni chiave: la cifra che vuole il Liverpool. Vlahovic, si rifà sotto il Milan - Intanto altri passi avanti dei rossoneri sul serbo: Dusan ha ricevuto diverse proposte, da febbraio libero di scegliere il fut ... tuttosport.com

Il Napoli pensa a Federico #Chiesa! Non solo la Juventus su Chiesa: le ultime Non c’è solo la Juventus tra le interessate a Federico Chiesa. I bianconeri hanno già fatto un sondaggio con l’entourage del giocatore, ma anche il Napoli ci sta pensando. Anche - facebook.com facebook

#Chiesa bis, la #Juventus ci prova con il prestito: sondaggio con l'entourage. La posizione del #Liverpool x.com

